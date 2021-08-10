中環IFC外望——壹傳媒退租將軍澳工業邨用地

《蘋果日報》早前停刊，香港科技園公司以運作涉及多項違規行為為由，宣佈啟動收回蘋果日報印刷有限公司位於將軍澳工業邨的用地程序。壹傳媒（282）昨日公佈，已就將軍澳工業邨的前營業場所（見圖），向科技園發出退租通知，但不承認任何違反租賃條件的行為。壹傳媒指，根據租賃，科技園可於9月17日或之前接納退租通知，倘獲接納，雙方可就租賃項下的應付代價進行磋商。該聲明又指，壹傳媒不承認任何涉嫌違反租賃條件的行為。政府6月引用《香港國安法》凍結《蘋果》三家公司的資產，《蘋果》最終宣佈6月24日出版最後一份實體報紙後，科技園隨即稱蘋果日報印刷有限公司在將軍澳工業邨的運作涉及多項違規行為，故按地契向該公司發出違反契約條款通知，並啟動重收程序。警方去年8月因調查壹傳媒在將軍澳工業邨廠房經營獨立公司，以涉嫌串謀欺詐案，大舉搜查蘋果日報大樓。德勤：疫情帶動線上娛樂德勤發佈最新一期《中國移動消費者調查》，針對中國消費者與移動數碼設備的供求關係和應用方面進行了研究分析。調查顯示疫情帶動線上娛樂活動的幅度增大，新興電子設備變得熱門，5G網絡也正式投入商用；調查發現，愈來愈多移動消費者意識到個人數據被共享，但已不如以前擔憂，並支持政府使用數據控制疫情。德勤中國副主席兼科技、傳媒和電信行業主管合夥人林國恩昨日表示，儘管許多企業視移動設備為行銷和帶動客戶情緒的工具，但疫情期間的消費者行為，正推動移動設備成為重要的收入驅動因素。疫情加快了移動優先過度的步伐——當消費者習慣移動設備提供的「高質素」和「高體驗」後，與移動設備的粘度會變高，這對企業而言是巨大的機遇。調查結果顯示，疫情期間以智能手機為代表的電子設備，除承載通信功能外，還兼具娛樂、金融、購物功能。有六成移動消費者知道自己的位置訊息等私人數據與應用程式公司共享，他們大多希望能限制網上服務對自己數據資訊的使用，但不知該如何限制。高瞻