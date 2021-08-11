債息突抽升 納指急回落 基建計劃過關 杜指標指破頂

美國參議院通過一萬億美元基建計劃，美股杜指及標指早段曾再創新高，惟美國十年期債券孳息率升至1.336厘，創超過三個星期以來新高，拖累納指由高位回落。美股杜指早段曾升逾百點，高見35268點；標普500指數則升12點，高見4445點；納指則在距離高位僅2點後倒跌逾百點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35264點，升162點；納斯達克指數收報14788點，跌72點。滙控（005）美國預託證券價格曾見44.12港元，較香港收市價升0.32港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見482.46港元，較香港收市價跌3.74港元。港股期指偏軟，中段跌29點，至26437點，較恒指收市低水169點。下季提交眾議院審議美國參議院以69比30的票數，通過規模達1萬億美元的基建計劃，該計劃包括5500億美元的交通和寬頻建設支出，將在今年秋天提交眾議院審議。疫情方面，因Delta變種病毒持續在接種率偏低的地區蔓延，美國新增確診數和住院數創六個月新高。據路透社報道，全美平均新增確診數已連續三日達10萬宗，較過去一周增加35%，過去一周內住院人數也上升40%，死亡人數上升18%。金價反彈。於紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月份期金，收報每盎司1731.7美元，升5.2美元，升幅0.3%。歐洲股市周二收高。旅遊休閒類領漲，升近2%。英國富時100指數收報7161.04點，升28點，升幅0.4%。德國DAX指數收報15770.71點，升25.3點，升幅0.16%。法國CAC指數收報6820.21點，升7點，升幅0.1%。A股向好帶動 港股升322點港股方面，市場觀望美國通脹數據，港股昨日早段缺乏方向，一度升近200點後倒跌145點，午後跟隨內地股市向上，最終以近全日高位收市，報26605點，升322點；國指升185點，收報9499點；科指走高165點，收報6830點，終止三連跌。大市成交金額略增至1607億元。科網股反撲支撐大市造好，美團（3690）急升8.44%，收報239元，為最好表現藍籌股，為恒指貢獻136點；騰訊（700）升5.33%，收報486.2元，為恒指貢獻89點。舜宇光學（2382）7月手機鏡頭出貨量按年跌近23%，在大行唱淡下收跌5.58%，報220元，為表現最差科指成分股。香港股票分析師協會副主席郭思治指，港股昨日觸及10天線（26183）便見回升，高位26610點更逼近本月高位26650點，主要受惠騰訊、美團、阿里（9988）等新經濟股及傳統藍籌表現穩健而向上推升。技術上，恒指10天線拗腰見上升形態，預期恒指8月可逐步由低位上調並呈先低後高，只要不跌穿25743點，或可重新超越26650點再向上突破。