「港股實名制」類似現時滬深港通的全面「實名制」，監管機構可透過證券行給予客戶的一個編碼，實時識別出每個買賣指令，以及每宗交易背後的投資者。在此制度下，證券行須先向監管機構提交編碼背後發出買賣指令的客戶名稱及身分證明文件資料。
諮詢總結顯示，大多數回應者同意推行「投資者識別碼」，認為能加強對市場的監察，並符合國際趨勢。由於有回應者擔憂出現不公平競爭，以及不利於吸引海外金融機構來香港開業，證監決定會修改「相關客戶」的範圍。
香港運動員在東京奧運收穫一金二銀三銅佳績，其中花劍代表張家朗奪下金牌，全城振奮，政府迅速回應，特首林鄭月娥公佈五大措施，力挺本地體育發展，重點是申請撥款九億九千萬元，加快建設體育學院新設施大樓，特別是...
2021-08-11
遼寧省高級人民法院昨天早上對加拿大籍被告人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品上訴一案，依法進行二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持死刑的原判，並依法報請最高人民法院核准...
2021-08-11
二〇一九年八月在獄中自殺身亡的美國富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）生前爆出的性醜聞有新發展。其中一名女受害人朱弗雷（Virginia Giuffre）周一透過律師入稟紐約曼克頓聯邦法院，...
2021-08-11
大角咀帝峯．皇殿樓齡約11年，步行約4分鐘已可達港鐵奧運站，鄰近亦有商場奧海城等配套。是次為大家推介的高層放盤，面積1118方呎，3房1套房，連工人房設計，裝潢雅致簇新，坐向南方，近望開揚市景，遠眺維...
2021-08-11
美國參議院通過一萬億美元基建計劃，美股杜指及標指早段曾再創新高，惟美國十年期債券孳息率升至1.336厘，創超過三個星期以來新高，拖累納指由高位回落。美股杜指早段曾升逾百點，高見35268點；標普500...
2021-08-11
美斯登機前往巴黎！這名阿根廷巨星得知其律師團隊與巴黎聖日耳門就合約達成協議後，就在西班牙時間周二中午與太太和三個兒子離開巴塞隆拿的寓所，乘飛機前往法國，並在抵達巴黎後隨時接受聖日耳門的體測和簽約落實交易。據報這支法甲豪門周三便會召開記者會。 當巴塞隆拿上周四宣佈未能與效力二十一年的美斯續約後，其團隊立即與巴黎聖日耳門接觸，後者周日已草擬了一份稅前一百萬鎊周薪（約一千七十萬港元）的兩年合約供此子考慮。美斯的律師花兩日時間審視內容，並釐清肖像權問題和獎金條款後，在周二早上與聖日耳門達成協議。 美斯與太太安祖蓮娜和三名兒子隨即離開巴塞隆拿的寓所，到埃爾普拉特機場登機往巴黎，逾千名...
2021-08-11
第1期$5,000消費券當中的$2,000，以電子方式登記的香港市民，最快會在8月1日（今個星期日）就可以正式領取！小編將會一連多個星期的星期五、六等周末時間，不斷更新最新消費券優惠同折扣消息，同大家...
2021-08-07
《聲夢傳奇》一班參賽者人氣勁旺，明晚更舉行畢業演唱會《聲•夢飛行First Live On Stage演唱會2021》，當中除了冠軍炎明熹（Gigi）受歡迎外，奪得亞軍和季軍的姚焯菲（Chantel）...
2021-08-11
香港運動員在東京奧運會大豐收，取得一金二銀三銅，全城鼓舞，公眾要求推動體育發展之聲，清晰可聞。港府快速反應，昨天公佈五項措施，多方位支援年輕人投身運動事業，奠下基礎，並提供更多前行的門路，但離開運動員全職化、運動產業化，尚有頗大空間，商界是時候出手，投入更多所需的資源。 港府的五大措施，包括撥款九億九千萬元加快興建體育學院新設施大樓、與馬會各出資一半成立三億元「能力提升基金」、民政事務局加強支持學界體育活動、八所資助大學為兼顧學業與運動的學生提供更大求學彈性，以及推動體育成為一項產業，可見港府為力挺年輕人投身運動事業，投入了更多資源，亦從政策上提供更多方便，但單靠官方出手，...
2021-08-11
今個暑假，一眾騎師雖不可出門旅遊，潘頓卻依然節目多多，他與太太Nicole、長女Roxy和幼子Cash，早前已先後入住香港兩間主題公園酒店，先是入住中環五星級酒店Staycation，數日後前又上載了...
2021-08-11