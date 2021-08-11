俗稱「港股實名制」的「投資者識別碼」將延遲至最早明年下半年推行。證監會昨發表諮詢總結，詳細說明引入「投資者識別碼」及「場外證券交易匯報制度」的建議及時間表，料此舉有望令「搭棚」造市者「現形」，又有助打擊新股重複認購的行為。「港股實名制」類似現時滬深港通的全面「實名制」，監管機構可透過證券行給予客戶的一個編碼，實時識別出每個買賣指令，以及每宗交易背後的投資者。在此制度下，證券行須先向監管機構提交編碼背後發出買賣指令的客戶名稱及身分證明文件資料。諮詢總結顯示，大多數回應者同意推行「投資者識別碼」，認為能加強對市場的監察，並符合國際趨勢。由於有回應者擔憂出現不公平競爭，以及不利於吸引海外金融機構來香港開業，證監決定會修改「相關客戶」的範圍。