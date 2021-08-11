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中電信多賺27% 擬明年派中期息

2021-08-11 列印
■中電信全年派息比率將不少於60%，並預告明年起派發中期息。資料圖片
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　　中電信（728）公佈截至6月底止中期業績，純利按年升27.2%，至177億元（人民幣，下同）；每股盈利0.219元，不派中期息。集團又宣佈，在充份考慮股東回報、公司盈利情況、現金流水平及未來發展資金需求後，決定今年派息比率不少於60%。集團更指，在A股發行上市三年內，派息比率將逐步提升至70%以上，並將於明年起宣派中期息。

派息率將增至七成



　　中電信此前宣佈將回A上市，集團董事長兼首席執行官柯瑞文指，回A是為了更好把握數碼經濟發展趨勢，而產業數碼化是其中一個重點，上半年產業數碼化業務佔比已提升至24.6%，產業數碼化將是集團未來投入重點。上半年產業數碼化收入增長16.8%，集團期望將收入增長提升至20%以上。

　　集團指，上半年5G政企領域應用逐步步入收成期，5G應用場景較2020年底增長近一倍，市場需求呈現爆發式增長。基站數量方面，中電信表示將持續與中國聯通（762）共享5G網絡，快速提升5G網絡建設效率和覆蓋能力。

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