心瑋醫療每手8636元首日招股超購近60倍

心瑋醫療（6609）昨日起至本周五（13日）招股，招股價介乎160至171元，集資最多11.3億元，每手（50股）入場費約8636.16元。招股首日暫錄孖展68.34億元，超額認購59.5倍。另一方面，據本地媒體報道，理想汽車（2015）獲約5萬人認購，一手中籤率50%。心瑋全球發售660.19萬股，國際配售佔90%。該公司為本次集資引入10名基石投資者，包括清池資本、博裕資本等，合共認購6600萬美元，佔未行使超額配股權前，發售股份的46.96%。綜合本港多家證券商數據，儘管市況不佳，心瑋首日招股亦有68.34億元孖展進帳，相較公開集資額1.13億元，已超額認購59.53倍。其中輝立借出18億元；華盛借出15億元；華泰借出近12億元。高盛及中金為聯席保薦人，該股將於8月20日掛牌。傳理想一手中籤50%此外，內地電車巨頭理想汽車（2015）掛牌在即，有本地媒體報道，理想回歸本港雙重上市合共有約5萬人參與認購，「一手黨」超過3萬人，一手中籤率為50%；認購4手（400股）即可穩獲一手。乙組僅得約200人認購，頂頭槌飛有一張，獲分派6500手（65萬股）。另一方面，騰訊（700）有份投資的醫療健康管理平台思派健康科技，日前向聯交所遞交初步招股書，據路透旗下IFR報道，該股擬集資10億美元（78億港元）。摩根士丹利、中金公司及海通國際為聯席保薦人。「食雞」開發商首掛潛水內地收緊網遊股規管，南韓新股亦受牽連。騰訊（700）有份投資、《絕地求生》開發商Krafton在南韓首掛便上演「潛水」，曾一度下跌兩成，至40萬南韓圜邊緣，後回穩收市仍較招股價低逾8%。Krafton集資38億美元（約296.4億港元），是繼三星人壽保險公司（Samsung Life Insurance Co.）以來，南韓第二大新股。