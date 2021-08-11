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恒大系股價急升 確認商討售產

2021-08-11 列印
　　市傳陷入財困的中國恒大（3333）正與數間國企及民企就有關出售資產洽商後，刺激全系股價昨日急升7%至21%。恒大、恒大汽車（708）及恒大物業（6666）收市後發通告，證實恒大正在接觸幾個潛在獨立第三方投資者，探討有關出售恒大旗下部份資產，包括恒大汽車及恒大物業的部份權益。

　　消息於昨日已傳出，刺激恒大系股價反彈，恒大收報5.87元，升7.31%；恒大汽車最多升逾10%，收報13.2元，升8.02%；恒大物業升幅最勁，收報6.7元，升20.5%。於早前已售股予騰訊（700）等投資者的恒騰網絡（136）亦跟升15.57%，收報4.9元。



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