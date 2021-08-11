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聯想財務資助三育教育2.1億

2021-08-11 列印
　　內地早前出手整頓教育行業，推出「雙減」政策，令教育機構積極調整業務。聯想控股（3396）昨日發公告指，已與三育教育簽訂財務資助協議，在36個月期限內，向三育教育及其附屬公司提供上限2.1億元（人民幣，下同）持續財務資助。

　　聯想於公告披露，聯想會因應三育教育提出的書面請求，視乎公司當時財務狀況和符合上市規則的前提下，向三育教育提供持續財務資助，而該財務資助數額可於36個月期限內滾動使用。聯想曾在2018年與三育教育簽訂財務資助協議，並向三育教育及其附屬公司提供不超過2.5億美元（約19.5億港元）的財務資助，該協議將於今年8月30日期滿。



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