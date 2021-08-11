中環IFC外望——渾水創辦人：中概股應大幅折讓

中國持續收緊各行業監管，早前更令港股爆發「小股災」，上月底恒指曾單日跌逾千點。沽空機構渾水（Muddy Waters）創辦人布洛克（Carson Block，見圖）表示，投資者沒有將中國固有的市場風險納入考慮，而在相同情況下，相比美國公司的股價，中概股的股價應大幅折讓，因為其有潛在風險。外電報道，布洛克表示過去10年以來，投資者基本上忽視中國反覆無常的政策環境，而此問題再度浮現，並損害投資者。他指出，在眾多風險因素中，這是投資者真正需要考慮的，惟投資者並沒有這樣做。他續指，由於這些風險，所以在相同情況下，中概股的交易價格應較美國公司的股價大幅折讓，但實際情況並非如此，因為投資者喜歡美化事實。中國政府嘗試控制科技、教育等行業的私營企業，並指責這些公司加劇社會不平等、增加金融風險，以及挑戰政府權威。這些監管措施更令在中國、香港和美國上市的中概股市值，於上月蒸發約一萬億美元。中央連串監管舉動讓市場參與者思索是否不可再投資中概股。Visa香港：次季交易量增16%儘管疫情持續帶來不確定性，Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）昨日表示，今年4至6月期間港區總支付交易量增幅較去年同期高出16個百分點，國際商務卡的總支付交易量增幅更提升130個百分點。此外，Visa針對小商戶的需要，較早前試推了入場成本較相宜的手機收款方案「Tap to Phone」。Visa所推的Tap to Phone，初步合作的收單機構為SoePay，未來數月將有另一大型非銀行收單機構採用該方案向商戶提供手機收款服務。Visa香港、澳門及台灣地區產品部副總經理鍾德怡指，Tap to Phone方便商戶將手機變為終端機作收款之用，由於採用NFC（近場通訊）技術，故只支援Android手機收款。她續稱，該手機收款方案相對安裝傳統終端機的費用平宜，且用NFC拍卡收款較用QR Code（二維碼）收款更安全、更方便，又可迎合香港消費者喜愛拍卡付款的習慣。該手機收款方案尤其適合小商戶，以及某些行業，如保險代理等。高瞻