內房內銀領軍 港股反覆靠穩 通脹近見頂 杜指再創新高

雖然美國通脹持續高企，但市場已開始消化這項因素，外圍股市向好。杜指早段升210點，至35475點，升幅相當於0.6%，最高曾升至35491點的歷史新高。標普指數早段升0.2%，至4446點，最高曾見4449點的歷史新高。納斯達克指數開市後逆市微跌0.1%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35484點，升220點；納斯達克指數收報14765點，跌22點。滙控（005）美國預託證券價格曾見44.53港元，較香港收市價升0.48港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見483.62港元，較香港收市價跌0.38港元。恒指夜期中段升35點港股夜期亦向好，中段升35點，至26580點，較恒指收市低水80點。美國七月消費物價指數（CPI）按月上漲0.5%，符合預期；按年升5.4%， 較預期的5.3%略高，但已近見頂。核心CPI按月上漲0.3%，略低於預期的0.4%升幅；核心CPI按年升4.3%，符合預期。金價續反彈。於紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月期金，收報每盎司1753.3美元，升21.6美元，升幅1.25%。歐股投資者對企業季度業績樂觀，加上美國通脹升勢放緩，利好歐洲市場氣氛。英德股市皆創新高。英國富時100指數收報7220.14點，升59點。德國DAX指數收報15826.09點，升55點。法國CAC指數收報6857.99點，升37點。內房股包辦藍籌頭三名港股在舊經濟股領軍下反覆靠穩，成功收復20天線（26642），一度創本月新高。恒指低開高走，跌逾百點後曾漲217點，高見本月高位26822點，但龍頭科技股回吐，拖累港股升幅逐步收窄，下午一度倒跌，但尾市回升，恒指收升54點，報26660點；北水淨流入56.32億元，為連續第4日淨流入。國指升48點，收報9548點；科指續於10天線（6782）爭持，低收9點，報6820點；大市成交金額1535億元。花旗指天津延期進行第二批集中供地活動，及將最高溢價率降至15%等舉措可抑制地價，預料全國推行機會高，刺激內房股衝高。板塊包辦表現最佳藍籌股頭三名，首名為中海外（688）飆升8.89%，收報18.62元；華潤置地（1109）升7.3%，收報30.15元；龍湖（960）則排第三，升6.88%，收報38.85元。內銀股表現省鏡，郵儲行（1658）領漲升5.89%，收報5.75元；將於周五公佈業績的招行（3968）揚3.07%，收報65.4元；四大行中，工行（1398）升2.55%，收報4.42元；建行（939）高收2.37%，報5.62元；農行（1288）升1.94%，收報2.63元；中行（3988）升1.11%，收報2.73元。