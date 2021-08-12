理想汽車今掛牌 暗盤潛水蝕210元

來港雙重上市的內地電動車企理想汽車（2015）今日正式掛牌，理想汽車總裁沈亞楠表示，公司在美首掛後，便啟動來港上市的計劃，並不是因為近期政策上不確定性，他又透露公司正在認真考慮回A股上市。理想昨日暗盤「潛水」，在耀才暗盤一手蝕210元。中概股回流港股浪接浪，理想汽車總裁沈亞楠表示，公司在美掛牌後，便啟動來港上市的計劃，並不是因為近期某些政策上的不確定性。他續解釋，公司需要開闢資金渠道，而香港是一個便捷和高效的融資渠道，加上靠近本土市場相關的投資者，另在美國和香港上市能對沖政治和經濟上不確定性。他又透露，對於回A股上市，公司正在認真考慮，亦肯定不排除此計劃。