中期賺66億升26% 港交所：立足中國致勝

首季港股大旺，港交所（388）中期純利創半年度新高達66.1億元，按年升26%，遜預期；派中期息每股4.69元，按年大增0.98元。中國近期收緊對科技及教育等行業的監管，港交所行政總裁歐冠昇認為，中國的做法與歐美國家分別不大，相信相關的監管消息被消化後，市場會回復平穩。他又指，「立足中國」將繼續是港交所的核心優勢有發展策略。中美兩國持續角力，被問到新政策一旦落實對港交所的影響，歐冠昇在其上任後首個港交所業績發佈會表示，難以對將來的事情作出揣測，但提到過去兩年在香港經歷困難環境時，港交所的日均成交額增加，相信香港市場的韌性未來會持續。歐冠昇亦提出「上任第12周時關於業務的初步想法」，稱要將港交所打造成「未來的主流市場」，「立足中國」仍是港交所的核心優勢、爭取優化及拓展滬深港通及債券通、探索快速發展的中國資本市場潛藏的新機遇。內地收緊監管待市場消化歐冠昇又表示，據內部估算，未來10至15年中國股市及債市等資本市場規模將達100萬億美元，認為需要所有資本市場共同參與及進步，而非存在惡性競爭。對於中國近期收緊對科技及教育等行業的監管，他指，相關監管消息帶來市場波動，但同時增加了港股的交投量，認為資本市場長期發展需具有穩定環境，相信相關的監管消息被投資者消化後，市場會回復平穩。受惠港股首季交投格外暢旺，港交所中期業績仍亮麗。截至今年6月底止，港交所收入及其他收益達109.09億元，按年升24%，創半年度新高紀錄，股本證券產品平均每日成交金額亦創新高，達1658億元，按年升66%，令交易及結算費增加，加上存管、託管及代理人服務費上升，帶動主要業務收入按升27%。滬深港通收入及其他收益錄13.2億元，按年升78%，齊創半年度新。債券通半年度平均每日成交金額創266億元人民幣的新高。