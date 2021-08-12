  • 2021年8月12日 星期四
  • 30º
  • 71%
熱門： 教協復必泰民陣電動滑板AO

日報新聞 > 金融

希慎冀下半年租金回升

2021-08-12 列印
　　希慎興業（014）首席營運總監呂幹威昨日表示，隨着零售業復甦，冀下半年旗下商場租金逐步回升；寫字樓方面仍有壓力，但會著手留住現有租客及招募新租客，主席利蘊蓮對本港住宅市場前景感到樂觀。該集團昨日派發中期成績表，期內基本溢利跌12.6%，至11.8億元，計及其聯營公司的投資物業公平值變動，則扭虧為盈，賺5.17億元，希慎去年同期虧損26.3億元；維持派中期息每股27仙。

　　希慎於期內營業額達18.3億元，按年跌7%。當中商鋪業務組合營業額跌8.9%，至8.2億元，其中按營業額收取的租金升逾1.7倍，至5500萬元。



　　呂幹威表示，消費券正帶動人流銷售。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd