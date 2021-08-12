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保誠上半年轉蝕361億

2021-08-12 列印
　　英國保誠（02378）公佈今年上半年度業績，上半年錄得虧損46.37億美元(約361億港元)，去年同期則賺5.34億美元，派中期息每股5.37美仙，與去年同期相同。來自持續經營業務的壽險新業務利潤按年增長29%，至11.76億元。香港的新業務利潤則按年增加16%，至2.98億美元。

　　保誠期內（按實質匯率基準）來自持續經營業務的壽險新業務利潤為11.76億元，按年增長29%；來自持續經營業務的經調整經營溢利為15.71億美元，按年增加22%。



　　本港今年上半年《國際財務報告準則》經營溢利為4.6億美元，按年增加約12%。

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