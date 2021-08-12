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人民幣上月新增貸款 按月少近五成

2021-08-12 列印
　　中國上月新增人民幣貸款遜預期。人民銀行昨日公佈，7月人民幣貸款增加1.08萬億元（人民幣，下同），按月減少近一半，亦低於市場預期的1.2萬億元。此外，當月廣義貨幣（M2）按年增速放慢至8.3%，明顯差過市場預期的8.7%。

　　人行公佈，7月末人民幣貸款餘額186.58萬億元，按年增長12.3%，增速與上月末持平，較去年同期低0.7個百分點。7月份人民幣貸款增加1.08萬億元，較上年同期多增905億元。分部門看，住戶貸款增加4059億元；企（事）業單位貸款增加4334億元；非銀行業金融機構貸款增加1774億元。





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