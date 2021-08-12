  • 2021年8月12日 星期四
  • 30º
  • 71%
熱門： 教協復必泰民陣電動滑板AO

日報新聞 > 金融

聯想首季純利升1.19倍創新高

2021-08-12 列印
　　聯想（992）公佈，首財季純利按年大升1.19倍至4.66億美元，創歷史新高。毛利率按年升1.4個百分點至16.7%；每股基本盈利4.02美仙，按年升123.3%。對於全球晶片短缺問題，首席營運官Gianfranco Lanci指，未見到短缺情況有明顯改善，認為須學習與這個情況共存，預料晶片短缺問題最少會持續到明年年中。

　　他強調集團相對競爭對手更能夠應對短缺問題，並就此採取多項應對措施，包括增加庫存、加快製造速度；並在製造主板及顯示器方面完善資源運用。他又指，由於有近50%的個人電腦產自旗下工廠，令其比同業擁有更大的靈活性。



　　

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd