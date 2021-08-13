失業救濟初領降 通脹壓力升溫 杜指標指創新高後回落

美國勞工市場數據符合預期，市場憂慮通脹壓力升溫，美股周四早段好淡爭持。美股杜指周四早段曾跌132點，至35352點；跌幅為0.37%，惟其後顯著收窄。標普指數和納斯達克指數先跌後回穩，分別曾升0.04%和0.22%。美國上周首次申請失業救濟人數為37.5萬人，按周減少1.2萬人，符合市場預期，而前值修訂為38.7萬人。截至七月三十一日的一周，美國續領失業救濟人數為286.6萬人，按周減少11.4萬人。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35499點，升14點；標普500指數收報4460點，升13點；納斯達克指數收報14816點，升51點。滙控（005）美國預託證券價格曾見44.28港元，較香港收市價跌0.02港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見475.30港元，較香港收市價跌6.70港元。其他數據方面，美國七月最終需求生產物價指數（PPI）按月上升1%，高於預期的0.6%升幅；按年上升7.8%，為2020年以來最大按年升幅，預期升幅為7.3%。歐洲股市周四小幅收高。對新冠疫情的憂慮，抑制股市上升空間。基礎資源股挫近2%，汽車股則上漲1.2%。德國DAX指數收報15937.51點，升111點，升幅0.7%。法國CAC指數收報6882.47點，升24點，升幅0.36%。英國富時100指數收報7193.23點，跌26點，跌幅0.37%。金價偏軟。於紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月期金，收報每盎司1751.8美元，跌1.5美元。港股三日連升斷纜至於港股，大市連升三日後升勢斷纜，恒指最多曾跌275點，尾市跌幅略為收窄，仍跌142點，收報26517點。北水南下合計淨流出1.01億元，終止連續四日流入，大市成交金額縮減至1358億元，為近兩個月最少。汽車股逆市彈升，7月內地新能源車銷量按年增長1.6倍創歷史新高。中信證券料內地新能源車今年產銷量或突破300萬輛。上月連續兩個月成內地新能源汽車銷售冠軍的比亞迪（1211）急漲3.13%，收報276.8元；吉利（175）揚2.12%，收報28.9元；廣汽（2238）升6.73%，收報7.3元。中央發文加大藥品領域執法力度，加上隔晚美國疫苗股急瀉，醫藥股受壓。藍籌股中生製藥（1177）跌2.77%，收報6.66元；藥明生物（2269）挫2.75%，收報120.1元。