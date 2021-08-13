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太古中期轉盈 主席施銘倫交棒

2021-08-13 列印
        太古（019）中期業績轉虧為盈，上半年錄得溢利12.56億元，每股A股大增派息43%至1元。大股東施懷雅家族後人施銘倫即將退任主席一職，並將由白德利接任。施銘倫表示，是次人事調動是按照計劃進行，認為在恢復盈利時交棒是個好時機，對中港發展前景充滿信心。

  太古同時定立新發展策略，將會聚焦發展地產、飲料及航空三大核心部門，亦就波動市況調整派息政策。



        三年前太古罕有委任大股東家族成員擔任主席職務，施銘倫將於本月25日按計劃正式離任，恢復擔任母企英國太古集團行政總裁一職。

　　施銘倫卸任前，太古定下新發展方針，銳意在大中華地區專注發展地產、飲料及航空三大核心部門，並進軍醫療保健行業。他表示，太古改善業務組合是必須且有幫助，目前該集團於中國的發展進度正面，對前景感到興奮及充滿信心。
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