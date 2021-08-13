中移動純利增6% 料年內完成回A

中移動（941）中期業績勝預期，半年賺591億元（人民幣，下同），按年升6%；流動ARPU錄52.2元，扭轉2018年以來跌勢；EBITDA上揚11.2%，至1619.9億元，中期息派1.63港元，按年升6.5%。中移動執行董事兼董事長楊杰預計，全年每股派息將有良好增長。楊杰又指，公司在下半年將快速推進A股上市計劃，料今年會順利完成。他續指，日後有信心維持派息比率，因為中國訊息服務市場發展空間大，將由去年的10.8萬億元，升至2025年的20萬億元以上，加上公司全面推進轉型升級，料收入將良好增長，利潤及派息水平亦會持續上升。楊杰又指，公司在下半年將快速推進A股上市計劃，料今年會順利完成，而中國政府提供一系列政策支持紅籌回A股上市。他又表示，回內地上市能與用戶共享公司成長收益、推動公司轉型發展、完善公司結構，以及建構新生態。收入大幅增長14%期內中移動通訊營運收入錄4436億元，按年增長13.8%，是自2013年以來再現雙位數升幅；其中通訊服務收入3932億元，增長9.8%，亦是近10年來最大半年度升幅。截至6月底，5G網絡用戶達1.27億戶，滲透率達13.4%，帶動流動用戶平均每月每戶收入（ARPU）回升3.8%，錄52.2元，扭轉自2018年以來跌勢。截至6月底，流動客戶達9.46億戶，淨增359萬戶；其中5G套餐客戶達2.51億戶，淨增0.86億戶；手機上網DOU提升38.7%，達11.9 GB。個人市場收入亦錄增長，達2555億元，按年增0.7%。上半年家庭寬頻客戶2.05億戶，淨增1339萬戶；家庭寬頻綜合ARPU達到41.1元人民幣，按年增長16.2%。期內中移動5G相關投資共計502億元。截至6月底共開通50.1萬個5G基站。中移動預計，在今年年底5G基站將超過70萬個。期內資本開支為860億元，佔全年預算約47%。