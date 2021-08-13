銀河娛樂轉賺9.5億 冀全年恢復派股息

銀河娛樂（027）上半年轉虧為盈，賺9.47億元，去年同期蝕28.56億元；經調整EBITDA亦轉賺20億元，去年同期虧損11億元，惟期內未有恢復派息。銀娛主席呂志和表示，公司歷年來着重派息，冀下半年能「盡量派返息」；又指暑假檔期一向多生意，相信今年亦不例外，但進步多少要視乎疫情發展，冀暑假可吸引更多人流。呂志和指出，澳門現時娛樂事業已轉型至度假等非博彩元素，不僅限於博彩事業，與以往不同。對於澳門疫情再現，他強調對業務雖然有影響，但澳門防疫工作嚴密，相信影響不會太嚴重。銀娛中期收入為106.6億元，按年升71.3%。按管理層基準計算的博彩收益總額為97億元，按年升62%。當中中場博彩收益59億元，按年升近1倍；貴賓廳博彩收益35億元，按年升26%；角子機博彩收益3.33億元，升27%。賭牌料下半年作諮詢被問到會否透過裁員節省成本，呂志和透露，疫情下並無裁減澳門當地員工，現時目標為透過增加娛樂成份設備，吸引更多遊客，冀未來人流將逐步提升。至於日本開賭方面，呂志和表示，疫情拖慢當地開拓綜合度假村項目進度，但銀娛無意撤出當地投資，並會按照原有方針，對當地市場仍感興趣。銀娛位於路氹的第三、四期項目方面，銀娛副主席呂耀東指出，疫情仍未受控下，難以確定第三期項目推出進度，主要受到進口勞工及建材等影響，但期望明年初部份項目可使用。當中澳門銀河萊佛士作為路氹第三期的一部份，落成後將會帶來約450間全套房的酒店，冀明年初開幕。至於回本期方面，他表示，現時對於何時回本仍言之尚早，但對項目長遠發展有信心。澳門賭牌將於明年6月屆滿，呂耀東表示，澳門政府目前專注防疫，以及補就業等措施，並留意到澳門立法會已有發佈博彩法報告，相信當局於下半年將會進行賭牌的諮詢，公司則會做好本份。