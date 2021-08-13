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萬洲半年純利降2%　中期息派5仙

2021-08-13 列印
　　萬洲國際（288）截至今年6月底止上半年錄得純利（生物公允價值調整前）5.39億美元，按年下降2%，預計9月份派中期息5港仙，按年持平。行政總裁郭麗軍表示，上半年新興電商渠道帶動業務上漲，而垂直一體化的產業鏈及全球佈局優勢抵禦大宗商品價格波動的影響，未來會通過數字化提高運營效率、降低成本，並正把美國業務整合，並於歐洲和北美尋找併購機會。萬洲國際昨日收報6.36元，跌1.09%。

　　被問及人事變動鋪排以及是否會令投資者擔心時，萬洲國際董事長兼行政總裁萬隆昨日回應稱，此次管理層變動屬於正常調整範疇，董事會副主席由次子萬宏偉擔任很稱職，他在萬洲有多年的工作經驗。





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