萬洲半年純利降2%　中期息派5仙

東京奧運會圓滿落幕，香港運動員面對各國強勁對手，表現毫不遜色，戰績彪炳，收穫一金二銀三銅，締造了香港體育史新一頁，他們的努力，令全城振奮，感到自豪。這個運動熱潮並未完結，隨著香港派出二十四名運動員出戰殘奧會，與各國好手在賽場上較量，他們需要公眾的打氣，鼓勵他們在先天身體條件受限制下，發揮最好，為港爭光。 正常運動員經過長年累月的艱辛訓練，絕不放棄，才能取得進軍奧運會的入場券。代表香港參與殘奧會的二十四名選手，更受先天身體狀況的考驗，訓練過程更具挑戰性，背後艱辛，不足外人道，每一個人的付出，也不比正常運動員少，所以更加需要市民的關注，給予他們更大的支持。 近日上演的電影《媽媽...

2021-08-13