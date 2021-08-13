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百度經調整盈利54億勝預期

2021-08-13 列印
　　百度（9888）公佈截至今年6月底止第二季業績，期內Non-GAAP（非公認會計準則）純利為53.59億元，按年升5%，按季升25%，高於市場平均預期的45億元；惟受快手股價大跌拖累，長期投資公允價值錄虧損31億元，次季錄5.83億元虧損，按年由盈轉虧；總收入為313.5億人民幣，按年升20%，按季升11%。

        百度上半年核心收入按年升27%，至240億元，主要得益於智能雲業務按年增長71%；在線營銷收入為190億元，按年增長18%；非在線營銷收入為50億元，按年增長80%，主要受AI雲及其他服務等推動。愛奇藝收入為76億元，按年增長3%。



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