中環IFC外望——宏利：33%受訪者為退休儲蓄

儲蓄為退休人士的重要經濟支柱之一，宏利發佈最新調查顯示，逾一千名受訪者中，接近三分一受訪者表示首要財務目標是「為退休而儲蓄」，當中有42%被訪者已開展退休計劃。但只有逾四成未退休受訪者有信心可於理想年齡退休。該調查顯示，未退休受訪者的平均理想退休年齡為62歲，只有41%自信可於理想年齡退休。18至34歲受訪者打算60歲退休，45歲或以上則打算64歲退休。已開始籌備退休的受訪者中，逾半（58%）被訪者表示，有信心可於理想目標年齡退休，尚未開始籌備的受訪者中只有29%對此有信心。45歲或以上受訪者中，57%已開始為退休作準備，35至44歲、18至34歲受訪者中，分別只有36%及18%開始籌備退休。所有受訪者中，最多人（67%）以現金作為退休後收入來源，其次為股票（56%）及儲蓄保險（41%）。宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道（見圖）昨日指出，調查結果反映，相對準退休人士，年輕人對自己的退休年齡及退休後的被動收入較為樂觀。阿里設反陋習小組 防性侵醜聞重現阿里巴巴（9988）就公司爆出性侵醜聞，集團公佈推動建立反性騷擾機制，行動包括三方面，涉及強化組織保障、制度修訂和建立一系列常態工作機制等。強化組織保障方面，阿里成立工作環境委員會，作為反性騷擾工作環境相關事項的處理決策機構，直接向董事會匯報。集團副首席人力官蔣芳擔任主席，首期成員由首席財務官武衛、首席人力官童文紅、首席法律顧問俞思瑛、首席風險官鄭俊芳等幾位女性高級管理人員組成，未來將吸納多元化的員工代表加入。委員會下設獨立工作團隊（AID團隊），負責就員工涉及性騷擾和性侵犯的投訴舉報事項進行調查，已開設舉報郵箱和緊急援助熱線。針對制度方面，阿里將修訂《阿里巴巴集團商業行為準則》，完善反性騷擾、反性侵的相關內容。集團會建立一系列常態工作機制，已成立ALI-WE（反陋習小組）對集中反映的不當工作方式自查自清，包括但不限於酒桌陋習、低俗玩笑等在工作場合讓員工感到不適的方式。高瞻