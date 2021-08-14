監管陰霾籠罩 港股續跌126點

科技股續見回吐，《人民日報》斥直播亂象危害未成年人，認為要對網絡「三俗」要零容忍，拖累快手（1024）曾失守80元，最終收跌4.8%，報80.05元；嗶哩嗶哩（9626）跌2.1%，收報607元。大型科網股全線向下，騰訊（700）跌2.45%，收報470.2元；阿里（9988）跌2.5%，收報184元；小米（1810）跌3.2%，收報25.45元；百度（9888）次季經調整盈利僅升5%，績後跌3.1%，收報154.1元。摩通指百度第二季業績喜憂參半，首季核心利潤率高於預期，但第三季百度指引中間值低過市場和該行預測分別3%和2%，雖予評級「增持」，但目標價由300元下調至260元。
中移績後受捧升3%
晶片股捱沽，台灣晶片業第二季收入升32%，並上調全年預測，但大摩睇淡記憶體產業，致晶片股隨外圍受壓；中芯（981）挫3.9%，收報24.55元；華虹（1347）插8.5%，收報43.5元，錄得五連跌；上海復旦（1385）挫近4%，收報24.2元。
中資電訊股逆市靠穩，中國移動（941）績後有追捧，全日飆3.1%，收報51.85元，是表現第二佳藍籌股，並曾見三個月高位。市場於中移動績後多予唱好，瑞銀指集團上半年業績好過預期，並指集團次季增長勢頭較首季加快，重申「買入」評級，目標價由76元升至80元。其餘兩大中資電訊股同向好，聯通（762）升1.6%，收報4.36元；中電信（728）升1.3%，收報3.13元。
正榮金融業務部副總裁郭家耀指，港股經一輪反彈後於27000點前遇阻力，主要由於連串內地監管消息利淡，預期平台網股將繼續有沽壓，下周雖有重磅科網股如騰訊公佈業績，但料對板塊提振作用不大。此外，市場正等待下周美國聯邦公開市場委員會公佈議息紀錄，資金目前仍以觀望為主，相信港股經早前反彈後再上望空間不大，恒指走勢上主要於26000至27000點之間上落。