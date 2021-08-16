監管陰霾未散 騰訊友邦本周放榜 恒指料受制26800點

本周將有騰訊（700）、友邦保險（1299）等重磅股陸續放榜，以及恒指季檢結果出爐，但分析認為內地在各行業施加嚴厲監管憂慮未散，即使重磅股業績勝預期，都難為恒指帶來反彈動力，反而若騰訊績後未能說服市場對其前景轉趨樂觀，大市有機會再探底，預計本周恒指難突破26800點。恒指上周五受科技股拖累跌126點，但總結全周仍升212點，8月連續兩星期造好；ADR港股比例指數收報26406點，較恒指上周五收市升14點；恒指夜期收報26348點，低水44點。美股杜指及標普500指數再度破頂，但一眾中概股逆市向下，其中騰訊音樂上周五挫2.5%，跌穿10美元水平。騰訊將於周三（18日）公佈中期業績，市場關注管理層如何解釋該公司在中國互聯網監管環境改變的影響，包括手遊業務和網上廣告等長期盈利產生能力及可持續性等。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，大市缺乏方向，加上擔心內地或對不同行業再推出新監管措施，料恒指在26000至26800點窄幅徘徊。他指，重磅股業績勝預期對恒指反彈幫助不大，預期友邦第二季盈利增長放緩，中、港未能通關導致內地客未能來港買保險，令市場對其前景欠憧憬。至於騰訊，他預計在加大投資新業務影響下，騰訊次季業績平穩，但由於市場憂慮下半年監管政策變化對騰訊影響，即使績優仍難對股價有支持。市場續關注遊戲監管豐盛金融資產管理董事黃國英表示，對騰訊前景感悲觀，認為若績後管理層對其前景偏向悲觀，或進一步拖累大市探底。滙豐上周則發表報告，維持騰訊、網易（9999）及嗶哩嗶哩（9626）「買入」評級，其中騰訊目標價為750元。京東健康思摩爾憧憬染藍另外，恒指季檢結果將於周五（20日）揭盅，市場關注多隻新經濟股有望納入恒指，包括京東健康（6618）、思摩爾國際 （6969）及嗶哩嗶哩（9626）等，市場普遍估計恒指成份股會將增至最少60隻。黃國英表示，染藍大熱股或短期有炒作，並預計友邦權重或會被輕微下調。