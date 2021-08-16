聯想冀SSG業務雙位數增長

聯想（992）今年初宣佈將組織架構調整為方案服務業務集團（SSG）、基礎設施方案業務集團（ISG）及智能設備業務集團（IDG）。聯想方案服務業務集團總裁黃建恆預料，SSG業務將成為集團未來主要收入及盈利增長來源，中期目標是期望該業務能保持雙位數的收入增長及盈利能力，並達到遠高於集團的平均利潤率。黃建恆表示，SSG業務為聯想現有核心業務延伸，在集團現有技術基礎及設備下，為企業提供支持服務、垂直行業解決方案及運維服務，其中包括基於訂閱式的一站式全包業務模式（X即服務），該業務為集團創造龐大商機。聯想早前公佈最新業績指，SSG業務於第一季度營業額達11.8億美元，按年升38%，利潤率為22%。黃建恆預告，將會在香港不同零售點可以見到聯想的科技。