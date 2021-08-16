力谷財管迎「理財通」 四大銀行搶聘人才

多間銀行為力拓財富管理業務及數碼化，以及捕捉跨境理財通機遇，早前已揚言要大舉增聘人手。與此同時，退休潮、移民潮及市場爭相搶人，導致人員流失，不少銀行都在積極招聘，其中四家大銀行截至上周三（11日）的公開招聘資料顯示，合計要聘請職位超過1200個。根據8月11日公開招聘資料顯示，滙豐集團香港區（包括恒生在內）共有大約700個職位正進行招聘。中銀香港（2388）就有266個職位要請人。渣打香港則約有270個職位空缺。據了解，一般銀行實際招聘總數往往高於招聘網站所顯示數目，主要由於個別空缺職位或需要聘請多於一人，以及銀行可能有一些先作內部招聘的職位未顯示出來。職位空缺逾1200個滙豐發言人回覆查詢時表示，正如集團在2021年中期業績中提到，滙豐目標於2025年前成為亞洲首屈一指的財富管理公司，故積極拓展亞洲財富管理業務，擴大區內財富管理前線團隊規模，今年上半年已增聘約600名全職員工，希望今年底前共聘請超過1000名亞洲財富管理專才。集團又稱，為了把握大灣區及理財通商機，該行已不斷投入人力資源，滿足業務需要。旗下恒生銀行（011）回應指，為配合銀行業務發展，該行今年會在原有人手編制上，額外增聘超過500名員工，特別加強財富管理業務人手，包括前線銷售人員、投資及保險專才等。中銀稱，該行一向根據業務發展需要招聘各類人才，今年亦會繼續視乎需要，適當增聘或補充人手。渣打亦指，該行會不時因應業務需要而填補和增聘人手。有業界人士指，由於多家銀行力谷財管業務及數碼轉型，所以現時最多吸納的是財管前線人員及資訊科技（IT）人員。