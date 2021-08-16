——美國科網巨擘Alphabet旗下的Google近年陷入多宗訴訟，美國國際貿易委員會在上周五初步裁定，Google侵犯美國音響產品製造商Sonos的五項專利，其中涉及智能音箱和相關技術，是次裁決或禁止Google進口相關產品，消息刺激Sonos股價在上周五盤後交易升逾一成。——中原銀行（1216）宣佈，監事會監事長郝驚濤由於工作變動，於2021年8月15日向該行監事會提交辭呈，辭去監事會監事長及該行職工監事、監事會提名委員會與監事會監督委員會委員的職務。——中新社報道，重慶作為中國六大老工業基地之一，正在大力推進「智造重鎮」及「智慧名城」建設，引領製造業智能化、高端化。重慶市副市長、重慶市經信委主任陳金山向當地傳媒表示，十四五期間，重慶將躍升為「晶屏器核網」產業水平，爭取軟件行業從業人員達50萬人以上，軟件園區規模突破500萬平方米，軟件產業產值突破5000億元人民幣。陳金山說，重慶已連續三年推動智能化改造，至今年7月當地已累計改造3485個企業項目，建成智能化工廠105個、數碼化車間574個，生產效率大幅度提升，同時運營成本、不良品率、能耗水平都實現大幅下降。數據顯示，在以電子訊息產業為主的智能產業方面，重慶近年在終端產品和核心元器件等非終端產品上均有高速增長，如顯示面板2020年按年增長28.2%、今年上半年按年增長40.8%；集成電路2020年按年增長32.3%、今年上半年按年增長34.2%。——已持有本地點心連鎖店添好運85%股權的菲律賓快餐店快樂蜂（Jollibee）公佈，將會斥資7156萬新加坡元（約4.11億港元）向擁有添好運的新加坡私募基金Titan Dining，收購餘下15%股權。目前添好運在亞洲營運53家分店，當中6家在香港。——外國傳媒調查13間金融機構分析師顯示，其中12位認為人行本月MLF操作利率將維持不變。操作規模方面，11位認為會在目前7000億元人民幣的基礎上有所縮減。