地緣動盪 疫情反覆 儲局將減買債 美股仍創新高 杜指升110點

阿富汗由塔利班控制加劇地緣政治動盪，加上新冠Delta變種病毒令疫情反覆，亦有報道指聯儲局接近同意於約三個月後開始縮減買債，不利消息令美股周一早段下挫，杜指一度跌283點，見35231點；標普指數曾跌30點至4437點；納指跌212點報14610點，跌幅達1.44%。分析師表示，中國公佈多項數據遜預期，市場擔憂經濟復甦力度疲軟；而阿富汗首都遭塔利班武裝組織佔領，政局波動也加劇全球金融市場不確定。此外，據外電報道，聯儲局官員表示，如果美國經濟持續復甦，對於今年10月至12月開始減少買債，接近達成共識。這些因素均利淡大市。標指同創歷史新高杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35625點，升110點；標普500指數收報4479點，升11點；納斯達克指數收報14793點，跌29點。滙控（005）美國預託證券價格曾見43.75港元，較香港收市價跌0.60港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見445.01港元，較香港收市價跌8.79港元。《華爾街日報》報道，美國聯邦儲備局官員正接近達成協議，如果經濟持續復甦，他們將在約3個月後開始「收水」，包括縮減量化寬鬆政策，及推動在明年中結束購買債券規模。恒指力守26000點目前聯儲局每月購買800億美元國債和400億美元抵押貸款支持證券。該報道指，近期美國一系列強勁的就業報告，或加快聯儲局縮減買債的步伐，預計在9月21日至22日召開的會議上宣布其開始縮減買債規模，亦可能在11月的下一次會議上宣布。由於聯儲局曾表示，將在加息之前縮減買債規模，因此市場預計或會更早啟動加息。歐洲股市周一收挫，令到之前連續十個交易日升市斷纜。零售股領跌，挫近2.5%。英國富時100指數收報7153.98點，跌64點。德國DAX指數收報15925.73點，跌51點。法國CAC指數收報 6838.77點，跌57點。金價造好。於紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月期金，收報每盎司1789.8美元，升11.6美元，升幅0.65%。港股方面，內地上月主要經濟數據均差過預期，市場對變種疫情拖慢經濟復甦的憂慮升溫，拖累港股向下，恒指再創一周低26046，最終在尾市靠穩下力守26000點，全日收造26181，跌210點。國指跌112點，收報9265；科指跌169點，收報6420，失守6500關兼錄4連跌；大市成交回升至1339億元。