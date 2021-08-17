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騰訊音樂傳推遲回港上市

2021-08-17 列印
  內地加強監管網絡平台企業，繼網易（9999）旗下網易雲音樂上市計劃因而受阻，騰訊（700）旗下騰訊音樂回流香港上市的計劃亦陷入停滯。據《日經新聞》引述消息指，騰訊音樂決定擱置今年底在港上市集資50億美元（約390億港元）的計劃，管理層目前傾向推遲上市計劃至明年。

  日經引述消息指，騰訊音樂希望透過回港第二上市，能夠對沖在美可能被強制退市的風險，最快在今年內完成上市。



  雖然技術上仍能完成上市，但目前要在限期前完成有難度。該公司管理層傾向推遲上市計劃至2022年進行，期望屆時市況穩定，及市場監管壓力會較為放鬆。

  消息指，負責騰訊音樂香港上市的摩根大通、摩根士丹利等投行，最近幾天的有關準備工作已有所放緩。

  騰訊音樂市值於今年3月曾高達538億美元，但之後隨監管負面消息接踵而來，包括被內地要求交出獨家音樂版權等，股價至今已累跌70%。

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