官媒發炮累網遊股 網易騰訊挫達4%

內地官媒再次出擊，近日發文指網絡遊戲肆意篡改歷史，為有害的文化傳播，網絡遊戲行業必須加強自律，而行業主管部門對「跑偏了」的網絡遊戲應「零容忍」。消息拖累內地遊戲股應聲下滑，騰訊（700）昨日跌3.5%；網易（9999）挫3.9%；中手游（302）插2.4%。不過，數據分析平台App Annie表示，移動遊戲的需求未有放緩迹象。中央廣播電視總台發文，不點名批評某網絡遊戲歪曲中國歷史，例如：將岳飛的形象設計為「肉袒牽羊」的投降者，又將秦檜定位為高等級角色等。文章指出，網絡遊戲容易潛移默化影響玩家的思想和判斷，並被動接受人為「加工」的歷史，因此網絡遊戲肆意篡改歷史，為劣質或甚至有害的文化傳播。文章續指，由於網絡遊戲主要玩家是青少年，錯誤地改編、戲說及調侃歷史，或會誤導其歷史觀、民族觀、國家觀和文化觀，所以網絡遊戲行業必須加強自律，而行業主管部門亦應強化審批管理，對「跑偏了」的網絡遊戲「零容忍」，剷除其生存土壤。事緣內地大熱手遊《江南百景圖》在今月初新增人物角色「岳飛」，惟武將岳飛卻被設計成一名牽羊、赤裸上身的士兵，背上的「精忠報國」亦不見蹤迹，另其將奸臣秦檜與包青天等忠臣列為同一等級。雖然《江南百景圖》發公告解釋，岳飛終生奔波保家衞國，故將其定位為屬羊，希望他能在小鎮享受安逸生活。惟內地網民「不收貨」，最終遊戲開發商將岳飛改為手執長矛的將軍，並致歉。今年手遊用戶支出料升20%雖然內地大力打壓遊戲股，惟數據分析平台App Annie發表的報告指出，市場對移動遊戲的需求未有放緩迹象，料今年移動遊戲的用戶支出將按年升20%，至逾1200億美元（約9360億港元）。報告顯示，移動遊戲每周下載量自去年3月，首次超過10億次後，至今仍維持該成績。而今年上半年，全球移動遊戲的玩家每周支出17億美元（約132.6億港元），較2019年增加40%。