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登輝：今明兩年產能提升50%

2021-08-17 列印
　　疫情引致港口擠塞，主力做歐洲市場的家電製造及供應商登輝控股（1692）行政總裁陳永明昨日表示，上半年收入一度受到定單延遲影響，但近期問題已紓緩，預計下半年收入及盈利能力有望進一步提升。他又指，產品需求龐大「反而擔心做唔切」，計劃今明兩年產能都會各提升50%。

　　登輝中期收入按年增34.1%，至3億元，純利增12.5%，至3920萬元。陳偉明表示，去年產能提升約50%，但收入增幅由未能跟上，主要是6月中國疫情反彈，當局實施港口限制措施，令物流運輸一度出現斷層，不少定單延誤交付。但他指，7、8月開始見到問題已紓緩，估計定單可於下半年入帳，帶動業績進一步提升。





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