  • 2021年8月17日 星期二
  • 28º
  • 88%
熱門： 阿富汗逸東邨李宇軒賞你住國泰

日報新聞 > 金融

閱文中期虧轉盈 純利11億

2021-08-17 列印
　　閱文（772）公佈，截至6月底半年轉虧為盈，錄得純利10.8億元人民幣，非國際財務報告準則純利按年升29.67倍至6.65億元。期內，收入按年升33%至43.4億元。

        其中，在線業務收入按年增長3.4%至25.4億元。騰訊產品自營渠道在線業務收入按年升14.7%至3.53億元，主要是由於集團持續擴張免費閱讀業務而令廣告收入增加所致。第三方平台在線業務收入按年增加91.9%至3.05億元，主要是由於今年上半年若干原有第三方平台合作夥伴的收入增加以及新增分銷渠道所致。



        上半年在線業務的月活躍用戶為2.327億，按年基本持平，按季增3.7%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd