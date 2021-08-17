舜宇多賺54%至27億 主席：仍面臨諸多挑戰

舜宇光學（2382）昨日派發中期成績表，純利按年升53.68%，至26.87億元（人民幣，下同）；每股基本盈利為245.92分，不派中期股息。舜宇主席兼執行董事葉遼寧在中期業績展望時指出，下半年面對複雜多變的政治經濟局勢及日益激烈的競爭，該公司仍面臨諸多挑戰，正密切關注市場趨勢，提前做好佈局，在挑戰中捉緊發展機遇，實現穩健持續的發展。該公司截至今年6月底止中期，收入按年升5.1%，至198億元，主要因集團三大主要產品（即手機鏡頭、車載鏡頭和手機攝像模組）的出貨量按年皆獲得增長，但受智能手機市場格局變化及高端機型銷量不佳的影響，手機攝像模組的平均銷售單價按年下降幅度較大，部份抵銷了出貨量增加所帶來的收入增長。期內毛利按年升34.5%，至49.46億元；毛利率則約24.9%，按年升約5.4個百分點。車載鏡頭業務仍全球第一以業務區分，光學零件事業收入為43.4億元，按年增長約12.4%，主因手機鏡頭和車載鏡頭的出貨量均有所增加；該事業佔集團的總收入約21.9%。其中，手機鏡頭業務方面，手機鏡頭出貨量按年增長約11.1%至7.17億件。車載鏡頭業務方面，車載鏡頭出貨量按年增長約82%至3731萬件，繼續保持全球第一的市場地位且市場份額得到進一步提升。光電產品事業上半年收入為153.07億元，按年增約2.9%，佔期內總收入約77.2%。其中，手機攝像模組業務方面，手機攝像模組的出貨量按年增長約34.5%至3.61億件，當中望模組及大像面模組佔出貨量的比例約為7.0%。光學儀器事業收入為1.81億元，按年增長約43.7%，主要因國內工業領域的光學儀器市場及整體海外市場需求恢復所致；該事業佔集團的總收入約0.9%。展望下半年，舜宇光學將進一步提升市場競爭力。