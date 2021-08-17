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和諧汽車純利增逾67%

2021-08-17 列印
　　和諧汽車（3836）截至今年6月底止中期純利按年增66.46%至3.91億元（人民幣，下同），每股盈利0.254元，不派中期息。該公司指出，今年上半年豪車市場延續強勁的增長優勢，依賴消費升級和換車需求的內生邏輯，豪華車市場產銷兩旺，帶動新車銷量較去年同期增5成。

　　該公司於期內主營業務收入錄得93.74億元，按年增62.89%。細分業務可得，期內新車銷售收入增加64.3%，至82.5億，為期內主要收入來源；售後服務及精品業務收入亦增加52.8%，至10.97億元。



　　和諧汽車在今年上半年實現新車銷售的大幅增長，寶馬汽車的銷量佔上半年總銷量的76.3%。

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