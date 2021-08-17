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華置上半年轉蝕3728萬

2021-08-17 列印
　　華人置業（127）公佈，上半年業績由盈轉虧，錄得虧損3728.4萬元，去年同期錄得純利7.85億元；每股虧損2仙，不派中期息。

  期內，收入為7.26億元，按年跌63%，主要因來自中國恒大（3333）之股息收入減少。上市及非上市股本投資的股息收入大減88.18%；債券及結構性產品之利息收入跌43.11%至2億元；租金收入總額按年減少23.7%至1.61億元，主要因英國投資物業之一位主要租戶於去年上半年退回其租賃 。



        集團表示現持有8.6億股恒大股份，相當於其全部已發行股本6.5%。至今年6月底止，恒大股份之帳面值為87億元，佔資產總額 25.1%。

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