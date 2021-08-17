華置上半年轉蝕3728萬

期內，收入為7.26億元，按年跌63%，主要因來自中國恒大（3333）之股息收入減少。上市及非上市股本投資的股息收入大減88.18%；債券及結構性產品之利息收入跌43.11%至2億元；租金收入總額按年減少23.7%至1.61億元，主要因英國投資物業之一位主要租戶於去年上半年退回其租賃 。
集團表示現持有8.6億股恒大股份，相當於其全部已發行股本6.5%。至今年6月底止，恒大股份之帳面值為87億元，佔資產總額 25.1%。
女士接受光學或入侵性美容療程，想變靚，竟變醜。消委會公佈，今年上半年疫情下接獲四百七十九宗對美容服務的投訴，其中近四分一，即一百一十七宗與高能量光學或入侵性美容療程有關。有女事主在療程後臉上留下針洞，...
2021-08-17
內地日前發生的阿里女員工舉報被性侵事件，早前出現「反轉」，而周六濟南市公安局槐蔭區分局亦發佈通報，「沒有證據證明有強姦犯罪事實發生」。昨日微博上更有「警方在辦案過程中對涉案人員採取了測謊等輔助手段」，而衝上熱搜，引起支持女方和不支持女方的網友罵戰，有人更直言「到底是羅生門，還是仙人跳」。 據新京報貝殼財經從多方了解到，警方在辦案過程中對涉案人員還採取了測謊等輔助手段。而此消息亦令這宗疑似性侵事件再上熱搜，此時距離案件發生已過去了十八天，但事件的重點仍落於質疑女事主說謊之上。 據早前周六濟南市公安局槐蔭區分局發佈通報，阿里女員工周某被侵害案，「犯罪嫌疑人王某文、張某因涉嫌強制...
2021-08-17
武裝組織塔利班以迅雷不及掩耳的速度控制阿富汗首都喀布爾，美國和西方盟國扶㨁的阿富汗政府垮台後，塔利班發言人保證會在日內透過談判籌組一個「公開、有包容性的伊斯蘭政府」。阿富汗首都喀布爾淪陷的消息傳出後，數以千計阿富汗人和外國人一窩蜂擁往機場，爭先恐後上飛機希望盡快離開當地，鑑於群眾失控，美軍一度在停機坪向天開槍示警。 周日大批塔利班戰士開入喀布爾市內的總統府，發現建築物內各個辦公室和會議室內都空無一人。塔利班成員隨即宣佈阿富汗戰爭已經結束，將在總統府宣佈建立阿富汗伊斯蘭酋長國，統治方式與政權形式很快就會明朗，並希望與國際社會保持和平關係。 塔利班發言人沙欣矢言，塔利班掌權後，...
2021-08-17
山頂是香港矜貴地段，居於此身價象徵，當中加列山道LA HACIENDA居高臨下，坐擁山海靚景，今次帶大家走訪該盤一個分層單位，實用面積2734方呎，採4房3套房設計，單位空間偌大，可遠眺港島南區海景。...
2021-08-17
阿富汗由塔利班控制加劇地緣政治動盪，加上新冠Delta變種病毒令疫情反覆，亦有報道指聯儲局接近同意於約三個月後開始縮減買債，不利消息令美股周一早段下挫，杜指一度跌283點，見35231點；標普指數曾跌...
2021-08-17
用諸事不順來形容拜仁慕尼黑最貼切不過，名宿「轟炸機」梅拿周日去世，球會上下猶如晴天霹靂，兩大主將湯馬士梅拿和羅拔利雲度夫斯基等深表哀悼，後者坦言大受打擊。該隊自新帥拿格斯文上任以來，各賽事又未嘗一勝，今晚德超盃作客有艾寧夏蘭特大勇的多蒙特，再吃悶棍不足為奇，一於捧主勝。（有線601、661台周三凌晨2:30直播） 一五年證實患上阿茲海默症的「轟炸機」梅拿周日逝世，拜仁即晚在安聯主場外牆大銀幕展示標語「多謝梅拿！」以作悼念。羅拔仔上季以四十一球打破「轟炸機」梅拿的德甲單季紀錄，知道前輩去世後，坦言深受打擊：「你的傳奇成就對我們足球運動員來說，永遠都是個挑戰，你的存在永遠都是我...
2021-08-17
雖然東京奧運已圓滿閉幕，但激發起的運動熱卻有增無減。法國現代珠寶品牌Fred就匯集來自亞太地區不同範疇的六位運動達人，舉行「Go Beyond with Fred」活動，在網上獨家呈獻五段健體訓練短片...
2021-08-11
感情事一向低調的周星馳（星爺），去年因被舊愛于文鳳追討7,000萬元的投資佣金令鮮為人知的拍拖秘聞於庭上曝光。雖然至今仍單身，但59歲的星爺不愁寂寞，近年更疑似轉玩「初戀Feel」，力追年僅17歲的本...
2021-08-17
本港新冠疫苗接種計劃推行接近半年，打了第一針的比率為五成四，還有一段距離，才達至免疫屏障所需的七成接種率。但較早打齊兩針的人士，開始關注外國有研究顯示，隨著時間的過去，抗體會減少，故補打第三針之議，正在醫學界討論。有打了針的立法會議員透露，自己到醫院檢測，發現體內抗體下跌，故促請港府研究打第三針的可行性。當局應加快研判，同時持續谷針，平衡推動兩件事。 目前有研究顯示，六十歲以上打了兩針科興疫苗的人士，六個月後抗體會下降，再打第三針會有好的功效。不過，政府專家指，現時長者接種率偏低，尤其八十歲以上接種率只得單位數字，即使打第三針，也未必是長者，故當務之急，是推高整體接種率，尤...
2021-08-17
法國多維爾馬場於香港時間周日晚上舉行國際一級賽傑克莫華大賽，早前曾退出薩塞克斯錦標的上屆盟主「海上宮殿」，力圖衞冕而被捧成一點七倍大熱門，結果表現無令捧場客失望，馬兒在戴圖理胯下以一馬頸位之差，力拒「詩情綻放」贏馬，今年四戰全勝，而且當中有三場是贏一級賽。 戴圖理賽後揚言，「海上宮殿」乃其從騎以來最佳一哩馬。練馬師高仕登則表示，「海上宮殿」將於十月十六日的英國冠軍錦標賽馬日上陣，至於會出戰女皇伊利沙白二世錦標，抑或增程跑二千米的英國冠軍錦標，有待稍後決定。另一方面，於傑克莫華陣中的唯一雌馬「星耀峻嶺」，是役跑包尾後宣告退役轉任牝馬。 此外，於同晚頭場的兩歲馬三級賽包添錦標跑...
2021-08-17