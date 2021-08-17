中環IFC外望——眾安推免息提早出糧產品

虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）昨宣佈推出每月免息的提早出糧新產品「出糧FastPass」，用戶可選擇在原本出糧日的前七日之內取得月薪，只要從ZA Bank「出糧」起計算的七天內還清款項，則可免收利息，申請用戶月薪須在8000元或以上。若未能於指定日期內還款，將收取利息（實際年利率）高達34.59厘。ZA Bank表示，用戶可自行選擇出糧日，七天後，用戶需要以ZA Bank帳戶自動扣帳方式還款，只要用戶的ZA Bank活期帳戶內的結餘足以扣帳還糧，便不用繳交利息。若用戶的活期帳戶結餘不足作自動扣帳，利息將由提早出糧後第八天開始計算。此外，該行指申請「出糧 FastPass」毋須更改出糧戶口，用戶只須透過ZA Bank的應用程式進行單次設定，便可以使用提早出糧服務。該行亦要求每月提前出糧金額最少為8000元，但現階段豁免服務費用。然而，遲還款除須繳利息外，如客戶未能在付款到期日全數繳付最低還款額，則每月收取300元直至繳交全數最低還款額為止。ZA Bank透露，旗下員工、其親友及部份特選用戶已率先試用「出糧 FastPass」。滙控斥45億購安盛星業務銳意成為亞洲一流財富管理機構的滙豐控股（005）公佈，旗下滙豐保險集團（亞太）已訂立協議，以5.75億美元（約44.85億港元）作價，收購AXA Insurance Pte Limited（新加坡安盛）全數權股。以新加坡安盛去年底的資產淨值計，是次收購作價相當於市帳率1.21倍。滙豐將透過是項收購擴大在新加坡的保險及財富管理業務，料完成整合後可帶來即時的盈利貢獻。滙控指，新加坡對集團而言是具重要策略性價值及規模的市場，亦是其東盟財富管理業務的主要中心。是項交易須經監管機構批准，待完成後擬將新加坡滙豐保險及新加坡安盛的業務合併，但須經新加坡監管機構及法院進一步批准。新加坡滙豐保險與新加坡安盛合併後，既可顯著擴大集團在區內保險市場的業務規模，亦為未來增長提供良好的平台，並使滙豐以年化新保費計晉身新加坡第七大壽險公司，同時以總保費計成為第四大個人醫療保險公司，涵蓋人壽、醫療，以及財產和意外保險的有效保單超過60萬份。高瞻