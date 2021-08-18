阿富汗政權落入塔利班手中，中東地緣局勢不穩，加上七月美國零售銷售數據遜預期，令美股昨晚早段受壓，杜指及標指從歷史高位回落。杜指曾一度下跌370點，報35255點，跌幅1%；標指則報4446點，跌33點；納指亦跌168點，報14625點，跌幅1.1%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35343點，跌282點；標普500指數收報4448點，跌31點；納斯達克指數收報14656點，跌137點。Telsa股價受壓，下跌逾3.2%。滙控（005）美國預託證券價格曾見43.40港元，較香港收市價跌0.45港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見430.46港元，較香港收市價跌4.54港元。AMC院線曾升逾8%美國最新公佈七月零售銷售按月減少1.1%，預期為減少0.3%；同月工業生產則按月增長0.9%，預期為增長0.5%；製造業產出按月增長1.4%，預期為增長0.6%。聯儲局主席鮑威爾昨晚出席研討會發言，市場觀望其言論。沃爾瑪第二季財報超出市場預期，公司同時上調全年營收指引，刺激沃爾瑪股價曾升逾1%，創歷史新高。集團第二季營收1410.5億美元，按年增加2.4%，超出市場預期的1371.4億美元；第二季經調整每股收益1.78美元，超出市場預期的1.57美元。歐洲股市周二個別發展。在阿富汗塔利班佔領首都喀布爾後，投資者還在監察地緣政治因素的潛在影響。英國富時100指數收報7181.11點，升27點。德國DAX指數收報15921.95點，跌3點。法國CAC指數收報6819.84點，跌18點。金價偏軟。於紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月期金，收報每盎司1787.8美元，跌2美元，跌幅0.11%。科網股捱沽 港股跌435點中概股普遍下跌，嗶哩嗶哩曾跌7%；富途曾跌7%；京東曾跌逾5%；百度曾跌4%；阿里曾跌4%，其後跌幅有所收窄。相反，中概電動車股受追捧逆市向好，法拉第未來曾升近4%；小鵬汽車曾升4%；理想汽車則升逾2%。惟Tesla股價持續受壓，昨日一度再挫近4%，見659.11美元。WSB概念股方面，AMC院線曾升逾8%，高見38.77美元；遊戲驛站亦曾升逾3%，高見169.46美元。內地監管陰影揮之不去，中央擬禁網絡不正當競爭，科網股再成跌市火車頭，港股維持弱勢，最多曾挫566點，創本月低位25615點，最終收跌435點，報25745點；科指受科網股領跌拖累，插201點，收報6218點，與紀錄低位6118點相差僅100點，跌市中成交金額增至1661億元。香港股票分析師協會副主席郭思治指，港股走勢轉差，主要受累買盤不足及科網股持續受壓。隨著周二恒指見8月新低25615點，目前已呈先高後低格局。他認為，近期大市成交減少，反映港股動力不足，料恒指暫難向上，投資者宜做好風險管理。