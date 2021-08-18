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佳兆業健康再發盈喜

2021-08-18 列印
　　佳兆業系內股份再發盈喜，從事義齒（假牙）業務的佳兆業健康（876）預期，截至六月底止成功扭虧為盈，錄得5500萬至6500萬元純利，去年同期則虧損600萬元。公司表示，成功扭虧是由於整體收入按年錄得36%增幅，即約1.04億元；來自本地定單大幅增加，令毛利增加約1700萬元；以及期內按公平值計入損益的金融資產公平值錄得收益約4800萬元，去年同期為1000萬元；另外上半年將有約2500萬元應收貸款的預期信貸虧損撥備。

　　同系的物管公司佳兆業美好（2168）上月底亦曾發盈喜，預料中期純利增長70%，即約2.02億元人民幣，主要由於在管物業建築面積增加，提供的交付前及顧問服務量增加，社區增值服務收益增長，以及完成收購浙江瑞源物管公司的60%股權後入帳所致。

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