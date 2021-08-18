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中國建築多賺20.8% 派中期息20仙

2021-08-18 列印
　　中國建築國際（3311）截至今年6月底止中期，股東應佔溢利為35億元，按年多賺20.8%；營業額為363.71億元，按年增29.9%，其中港澳地區錄133.94億元，按年升9.4%。每股基本盈利69.42仙；中期息20仙，較上年多派17.6%。

  中國建築國際表示，為促進經濟發展，特區政府繼續投資基建，該公司亦因而獲得大型項目，香港市場新簽合約達171.8億元，按年升27.9%。期內，香港分部營業保持穩定，營業額達104.68億元，較去年同期多1.7%。惟由於多個大型項目仍處於初步階段，並無累積溢利，整體分部業績有所下降。



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