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騰訊音樂失獨家版權 未影響付費用戶增長

2021-08-18 列印
　　騰訊音樂早前遭責令解除網絡音樂獨家版權，並處以50萬元罰款，而來港第二上市計劃據悉亦推遲至明年。騰訊音樂表示，預計解除網絡音樂獨家版權裁決將對其業務產生一些影響，但並未提供具體數字。

  騰訊音樂執行董事長彭迦信昨於業績電話會上表示，完全接受中國監管機構的政策，並稱中國的版權規則不太會對在線訂閱產生重大影響，相信中國監管層願意促進音樂產業健康發展。他表示，會堅決及時遵循監管者的決定，又指監管決定確實對於公司日常運營會造成影響，但對於付費用戶增長方面，未見到有影響。



        集團首席戰略官葉卓東表示，監管者希望促進行業的健康發展，而持久的變現模式也是其中的一部份。

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