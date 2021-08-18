友邦新業務價值增22% 料通關後內地客回升

報告顯示，按固定匯率計算，截至今年6月底，新業務價值按年上升22%至18.14億美元，當中內地新業務價值為7.38億美元，以固定匯率計算，按年增15%，年化新保費按年增加13%至30.6億美元，稅後營運溢利上升5%至31.82億美元。期內產生的基本自由盈餘為33.74億美元，按年上升6%。每股基本營運盈利26.37美仙，錄得5%增長。
純利升47% 中期息38仙
香港業務方面，期內新業務價值為3.13億美元，按年增2%；新業務價值利潤率為57.5%，按年漲6.5個百分點；年化新保費為5.05億美元，按年下跌11%；稅後營運溢利為10.55億美元，按年增5%。友邦指，儘管內地訪港旅客客戶群的銷售因封關有所下降，但本地客戶群新業務價值於上半年增16%，本港整體新業務價值仍錄得2%增長，新入職代理人數亦錄得雙位數字增長。
李源祥指出，除了香港外，所有報告分部的新業務價值，均超出2019年上半年疫情大流行前的水平，指旅遊限制繼續影響香港業務中，來自中國內地訪客銷售。但他相信中港兩地通關後，內地訪港客戶保單業務將會上升。友邦保險區域首席執行官陳榮聲指集團推出一系列創新醫療保障，如改良的自願醫保計劃產品及「AIA唯一摯保」等，預計本港對長期保險、醫療及退休產品將保持強勁需求。