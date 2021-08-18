  • 2021年8月18日 星期三
  • 31º
  • 68%
熱門： 陳強利周星馳國泰貴賓室天降鋁窗蝸牛

日報新聞 > 金融

天然氣收入大增 濱海多賺逾六成

2021-08-18 列印
　　濱海投資（2886）上半年純利錄得60.62%的大幅增長，至2.31億元，毛利率與去年同期持平；每股盈利漲39.51%達17.09港仙，不派中期息。該公司執行董事兼總經理高亮表示，其用戶主要為工商戶，「雙碳」目標下，工商戶負起主要的責任，鑒於濱海投資與客戶之間有很強的黏性關係，藉助天然氣目前的供求缺口，正考慮就清潔能源需求方面與客戶進行更多合作，目前已有新能源項目在操作。

　　該公司中期純利大增，主要受惠於管道天然氣銷售收入、工程施工及天然氣管道安裝服務收入的顯著增長，其中管道天然氣銷售收入按年增加約3成，而工程施工及天然氣管道安裝服務收入同比增長23%。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd