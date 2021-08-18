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美因基因申港上市 傳集資23億

2021-08-18 列印
　　內地基因檢測平台公司美因基因，日前已向港交所（388）提交上市申請，傳集資3億美元，中信建投為獨家保薦人。

        美因基因主要從事消費級基因檢測及癌症篩查服務，目前共有89種商業化檢測解決方案，當中自主研發推出78類基因檢測服務。該公司在去年5月開發新冠病毒核酸檢測平台，並提供相關檢測服務，截至今年8月8日，已完成逾100萬次新型冠狀病毒檢測，另正在開發8種強直性脊柱炎風險評估候選產品。



        美因基因在2016年成立，去年盈利約7910萬人民幣，按年升1.7倍，而收入按年增加64%，至2.03億元，其中消費級基因檢測服務佔79.6%。



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