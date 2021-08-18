中環IFC外望——滴滴潛水42% 大鱷亦「中伏」

中國網約車平台商滴滴出行在美國上市意外觸發監管風波，拖累其股價較招股價潛水42%，不少機構投資者都「中伏」，據最新披露的文件顯示，新加坡主權基金淡馬錫、索羅斯、高瓴資本、老虎基金等知名投資者都有入股。滴滴上市至今已累挫42%，這批大戶或因此損手。對沖基金規定每季向美國證交會提交持倉文件，剛好6月30日的截數期為滴滴上市當日。綜合各份文件顯示，國際性資產管理公司Galileo大手買入7583萬股滴滴，佔其持倉達25.8%，以當時計持倉價值10.72億美元，其次為摩根士丹利、美資投資顧問公司Davis Selected Advisers，而緊接其後的有淡馬錫，其當時買入3300萬股滴滴，價值達46.7億美元，佔其持倉1.36%。一些知名投資者亦有沾手，包括「華爾街大鱷」索羅斯打理的基金亦購入272萬股滴滴，老虎基金買入200萬股，但對其持倉均不足1%。Michael Burry沽空女股神基金電影《沽注一擲》（The Big Short）男主角原型、傳奇對沖基金經理米高．貝利（Michael Burry）沽空「科技股女股神」Cathie Wood旗下的基金Ark Innovation Fund（ARKK）。外電報道，根據監管申報文件，截至第二季度末，貝利旗下的Scion Asset Management持有23.55萬股ARK Innovation ETF的認沽期權，同時亦持有107.55萬股Tesla的認沽期權，高於第一季度的80.01萬股。在2020年重倉科技股策略大獲全勝後，Cathie Wood和她公司Ark Investment Management旗下的這隻旗艦ETF過去一年吸引大量資金湧入。但在今年，由於對高估值和通脹加速的擔憂，Ark難以維持這種勢頭。高瞻