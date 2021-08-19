劉熾平料面臨更多監管 騰訊次季賺340億增13%

騰訊（700）昨日收市後公佈業績，以非國際財務報告準則（non-IFRS）計，第二季純利為340.39億元（人民幣，下同），按年升13%，略勝市場預期的8.9%，不派中期息。騰訊總裁劉熾平在電話會議上指，當局在互聯網方面監管是過於寬鬆，並預期未來政府將落實更多的監管措施。騰訊在美國預託證券（ADR）股價曾升4.7%，至57.76美元，折合報450.3港元，較港股收市價高3.2%。第二季純利則為425.87億元，按年升29%；每股盈利為4.472元，按年升28%。期內收入按年升20%至1382.59億元，符合市場預期。EBITDA按年升9.97%，至445.67億元；經調整EBITDA則按年升15.09%，至503.47億元。遊戲收入按季微跌中國近期不斷出招加強對大型互聯網企業的監管，就監管問題，騰訊總裁劉熾平在電話會議上指，對互聯網進行監管為全球趨勢，美國和歐洲亦此進行監管，但相對上中國有更具結構性的監管框架。考慮到現時互聯網的規模及重要性，他表示過去當局在互聯網方面的監管是過於寬鬆，並預期未來政府將落實更多的監管措施。遊戲方面，集團第二季遊戲收入按年升12%，至430億元，主要由於《王者榮耀》、《PUBG Mobile》、 《Valorant》、《部落衝突》等遊戲收入增長所推動，但按季則跌1.37%。劉熾平指，用戶在遊戲上花費的時間和金錢是騰訊非常關注的一個領域。他表示，騰訊就有關問題已推出不同措施，於不同遊戲上限制未成年用戶的使用時間，但仍希望與監管機構及業界討論有關限制未成年人於不同網絡遊戲上的總共耗費時間。騰訊表示，一直致力為遊戲行業打造健康的遊戲環境。今年8月份公司進一步加強在中國對未成年人的保護措施，從《王者榮耀》及《和平精英》試點，逐步面向全遊戲升級遊戲時長及消費限制等舉措，將未成年人於非法定節假日的遊戲時長降至每日1小時，於法定節假日降至每日2小時，相對於監管要求的1.5小時及3小時。專家：現中長線投資價值光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，相信市場會對今次業績收貨，因為三大板塊收入維持增長，並認為遊戲去年較高基數影響下，相信網絡廣告及金融科技的收入比重可在下半年進一步提高。他又指出，騰訊現時股價已顯著調整，出現中長線投資價值，建議可在420至450元逢低吸納。