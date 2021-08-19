子揭父涉「走資」境外 萬洲股價急插一成

萬洲國際（288）早前被免職的「廢太子」萬洪建先昨日發文炮轟父親萬隆「走資」，將資金轉出境外，更指萬隆在今年進行內部違規關聯交易，累公司損失8億元人民幣（約9.6億港元），事件引發萬洲股價急插11%。萬洲昨日急急澄清，斥指控不實並且誤導。現年53歲的萬洪建在周一深夜發表《萬洪建：我眼中的父親和萬隆》文章，道出過去兩個多月父子反目的原委，直指造成兩父子決裂的關鍵人物為現任行政總裁郭麗軍，當時發生衝突就是來自是否委任郭麗軍當行政總裁的分歧。集團：指控不實兼誤導萬洪建批評，萬隆錯用郭麗軍，在今年2月二人一同簽發「關於調整美國六分體（將豬肉斬分成六份的產品儲存方式）價格建議」的內部文件，忽視旗下雙匯集團員工反對，繼續大量進口美國子公司史密斯菲爾德的六分體，並在市場平均價格每噸2.15萬元人民幣之下，強行將美國產品進口結算價由每噸2.1萬元人民幣，大幅調升至每噸2.85萬元人民幣，進口量接近10萬噸。他指出，這個舉動令中國的雙匯集團從中造成8億人民幣以上損失，批評是「肥美損中」的行為，亦是涉大股東利益輸送的一項關聯交易，已明顯違規。他同時翻查舊帳，逐一數出父親萬隆中飽私囊的行徑，包括在2007年雙匯的國企改革進入尾聲時，參與者之一的鼎暉公司無故向萬隆轉讓5%雙匯股份，然後萬隆直接轉賣給香港一間公司私下獲得2億美元，「之後興奮地將這筆巨款存放在香港DBS（星展銀行）」，但至今從未報稅。另外萬洪建亦直斥萬隆在2013年收購美國的史密斯菲爾德後「巧取豪奪」，將員工持股的公司用低價交易，令自己獲得50多億元，同時又將股份獎勵計劃的3.2億股據為己有。翻查資料，萬洲國際在2013年定立股份獎勵計劃，有權授予萬洲的員工、諮詢師、代理人及顧問，但在2017年全數暫定授予萬隆至今，這批股份目前價值達20.9億元。