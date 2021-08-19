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傳醫聯擬來港籌31億

2021-08-19 列印
　　騰訊（700）及阿里巴巴（9988）創辦人馬雲旗下雲鋒基金有份投資的內地網上醫療平台醫聯，市傳計劃來港上市，集資約3億至4億美元（約23.4億至31.2億港元），該公司最新估值最少達10億美元（約78億港元）。

　　《IFR》引述消息人士報道，醫聯計劃來港上市，但未有提及上市時間表，但現已與高盛就上市事宜合作。醫聯於2014年成立，通過應用程式（APP）向慢性病患者提供專科管理服務，其平台目前有超過80萬實名認證醫生和5萬多名簽約醫生，覆蓋肝病、糖尿病、腫瘤、腎病、心腦血管等多個慢性疾病，為病人提供治療建議、治療效果評價、電子處方及用藥指導等服務。



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