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財匯局調查壹傳媒財報及審計

2021-08-19 列印
　　壹傳媒（282）繼多名管理層連番被捕，以及旗下《蘋果日報》停刊後，專責監管會計師的財務匯報局宣佈，調查兩間曾替壹傳媒核數的會計師行，包括四大之一的德勤關黃陳方會計師行，以及其後接手的中正天恆會計師事務所。今次調查方向包括兩間會計師行對壹傳媒作出的減值撥備，是否有進行適當審計工作。

　　財匯局昨日宣佈，就壹傳媒財務報表以及核數工作進行調查，範圍包括壹傳媒的2019年度、2020年度的全年帳目，以及2021年的中期帳目（去年4至9月）。替壹傳媒2019年度帳目核數的德勤，以及替2020年度帳目核數的中正天恆，成為該局調查目標。德勤以及中正天恆在有關年度，均對壹傳媒帳目沒有質疑。





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