吉利多賺4%不派息 望四年後市佔率居首

吉利汽車（175）昨日派發截至今年6月底止中期成績表，純利按年增3.7%，至23.81億元（人民幣，下同），不派中期息。吉利汽車集團行政總裁淦家閱指，公司制定五年發展規劃，目標市佔率達到中國品牌第一位，並於2025年實現銷量達到365萬輛。集團期內收益為450.3億元，按年增22.3%；上半年合共售出63.02萬部汽車，按年上升19%。當中中國市場總銷量按年增加13%，至57.7萬部；出口銷量按年上升1.73倍，至5.34萬部，主要為出口市場需求在疫情暫時消退後迅速復甦所致。期內平均出廠銷售價格按年上升6%。吉利汽車集團董事長、極氪智慧科技行政總裁安聰慧表示，旗下電動車品牌「極氪」於2025年銷量要達65萬輛，在高階智能電動車市場佔有率要達到全球前三位。他指出，該品牌的「極氪001」定單於今年交付已完成，6月中之後的定單則要到明年春節以後才能交付，平均售價達33.5萬元。晶片供應情況仍難估計對於近期晶片供應短缺對汽車業的影響，淦家閱稱，現時晶片供應情況仍難以估計，該公司由去年下半年起已受到晶片短缺影響，最近變種病毒亦令晶片供應緊張，但該公司已設立供應鏈採購大宗物資部，包括儲備晶片，以及對大宗物資材料供應商進行鎖定，「有信心在處理晶片問題上，會做得比同業好」。吉利汽車高級副總裁戴慶表示，品牌「極氪」於未來三年將推出6款全新車型，每年推出不少於2款。吉利汽車行政總裁、執行董事桂生悅補充，下半年公司將推出5款新車，並配合不同平台，相信可有助達到全年銷售目標。吉利汽車表示，該集團隊維持全年銷售目標153萬部目標，相當於較去年增長16%，惟近期晶片短缺問題日益嚴重，而且新冠病毒個案再度於全球出現上升趨勢，對未來數月銷售表現構成重大威脅，減低達成目標機會。吉利昨日收報26.25元，升2.5%。