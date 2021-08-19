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恒安純利減17%削派息

2021-08-19 列印
　　恒安國際（1044）公佈，截至6月底止中期業績，純利錄18.6億元（人民幣，下同），按年減少17.7%；中期息削16.7%至1元。該公司財務總監李偉樑表示，因應木漿價格上升，預料下半年毛利率有一定壓力，但公司未有加價計劃，並將提升高端產品佔比，及透過新零售渠道，以穩定產品價格。

　　恒安收入99.7億元，按年減少8.7%；毛利率達39.4%，按年下跌4.7個百分點。紙巾業務銷售收入跌12.2%，至46.97億元，衛生巾業務銷售收入跌6%，至約30.3億元，紙尿褲業務銷售收入跌14.2%，至約6.2億元，其他收入及家居用品業務收入跌0.4%至16.28億元。



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